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بسم الله الرحمن الرحیم
اذاعة الهدی الاسلامیة
الأحد, ربيع الثاني 3, 1438
من كربلاء المقدسة
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قائد عمليات بغداد : خروقات أمس لا تتعلق برفع السيطرات
إصابة اربعة اشخاص بتفجير شمالي بغداد
عاجل .. إصابة 17 شخصاً بتفجير انتحاري مزدوج في النجف الاشرف
عاجل ..مسلحون يهاجمون سيطرة ناحية المشخاب في النجف
قبل وقوع الكارثة . . إيقاف طيار مخمور كان ينوي الإقلاع بطائرة تقل 99 راكبا بكندا