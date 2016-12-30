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بسم الله الرحمن الرحیم
اذاعة الهدی الاسلامیة
الجمعة, ربيع الثاني 1, 1438
من كربلاء المقدسة
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المرجع المدرسي يدعو إلى “خارطة طريق” للنهوض بواقع العراق يشرف عليها “مراجع الأمة”
بالصور: وفد المرجعية يزور منزل زعيم حزب الوحدة الاسلامي ونائب رئيس جمهورية افغانستان السابق
العبادي يأمر بفتح المنطقة الخضراء والشوارع المغلقة ببغداد والمحافظات ومراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة
الصين تشير الى تدهور الاوضاع في مجال حقوق الانسان في الولايات المتحدة خلال العام الماضي
الاعمار تفتح باب شراء الشقق السكنية لجميع الموظفين والخدمات النيابية تتهم الوزارة بعرقلة معاملات المواطنين